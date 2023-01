Kas potiküpressi tasub poputada?

Küpressile sobib valge kasvukoht ja jahedam ruum – siis püsib ta kauem ilus. Parim on hoida taime temperatuuril nullist kuni +15 kraadini ja iga päev pritspudelist niisutada. Kindlasti tuleb jälgida, et mullapall läbi ei kuivaks, sest siis muutuvad okkad pruuniks ja taim laseb need maha.