Lihtne võimalus: lisa kodule erinevaid tekstuure

Sisekujundus on oluline osa meie igapäevaelust ja see mõjutab meie ümbritsevat ruumi. Erinevate tekstuuride kasutamine kodu sisekujunduses on suurepärane viis oma ruumi täiustamiseks. Tekstuuride kasutamine võib olla nii lõbus kui ka stiilne. Kare või libe, karvane või sile, kõik käega katsutav ilmestab su kodu!