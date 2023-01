LIRTSUB VASTIKULT: kuidas kuivatada märgi saapaid?

Eemaldage saabaste sisetallad ja kummist sisevooder, kui neid on. See aitab kiirendada kuivatamist.

Puhastage saabaste sisemus nii hoolikalt kui võimalik. See aitab eemaldada niiskust ja lõhna, mis võivad tekkida märgates saabastes.

Asetage saapad kuivale ja õhukesele pinnale. Kui te saate neid õues kuivatada, on see ideaalne, kuid kui see pole võimalik, võite jalanõud asetada kuivale ja õhukesele pinnale näiteks rõdule või aknalauale.