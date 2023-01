Uued meetodid: kuidas hoida põrandad puhtana kemikaale kasutamata?

Üks võimalus on kasutada looduslikke puhastusvahendeid. Need on valmistatud taimsetest koostisosadest, nagu näiteks sidrunimahl, õunasiidriäädikas ja eeterlikud õlid, ja need on tavaliselt ohutud kasutada. Need aitavad eemaldada mustuse ja niiskuse, ilma et need kahjustaksid põrandapinda.