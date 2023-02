„See köök on mõeldud kirglikele koristajatele,“ ütleb Silvia Pärmann oma roostevabast terasest valminud köögi kohta. Pindu on tavapärasest keerulisem puhastada, sest metallpinnal jääb näha iga sõrmejälg. See on tema avatud planeeringuga köögi ainuke miinus, muus osas on kõik just selline, nagu talle meeldib.