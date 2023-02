VALMISTU SUVEKS! Viis lille, mida veebruaris külvata

Suvelillede mitmekesisus ja õierohkus ning võimalus igal aastal midagi uut proovida teevad neist paljude soosikud. Taimi ette kasvatades saab just niisugused suvikud, mida soovitakse ja vähetähtis pole seegi, et seemneist külvates saab taimed märksa soodsama hinnaga, kui kevadel aiandist ostes. Aga ka aiandist ostmisel on omad eelised, kui vaja läheb vaid mõnda üksikut taime või pole võimalust ise kasvatada.