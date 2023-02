Kas roheline on punasest magusam? Avasta uusi põnevaid tomatisorte

Tomat, botaanilise nimetusega harilik tomat (Solanum lycopersicum) kuulub maavitsaliste sugukonda. Tomat on pärit Lõuna-Ameerikast, tema perekonnas on seitse looduslikku liiki, keda võib leida Ecuadori, Peruu, Tšiili, Brasiilia, Kolumbia, aga ka Mehhiko aladelt, samuti on looduslike liikide koduks Galapagose saarestik Vaikses ookeanis. Neist liikidest on kujunenud kultuurtomat, mida tunneme.