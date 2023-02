Kuidas tappa toataimi: eira nende kolme põhivajadust

Loomulikult on alljärgneva loo sisu vastupidine pealkirjas toodule, ent tõsiasi on see, et suurem osa meie toataimedest sureb mitte hoolitsuse puudumise, vaid just liigse hoolitsemise tõttu. Muidugi võib alati soetada uue, ent tervete, suurte ja lopsakate taimede taga on alati teadmine, mida nad vajavad.