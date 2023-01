ROHELISED NÄPUD SÜGELEVAD: alusta aknalauaaiandusega kohe nüüd

Kui näpud juba väga sügelevad, võid külvata aknalauale kastidesse-pottidesse maitserohelist: basiilikut, tilli, peterselli. Tõsi, tärkamiseks on vaja lõunapoolset aknalauda, et oleks küllaldaselt valgust. Kui on olemas võimalus seda taimelampidega juurde anda, ei ole loomuliku valgusega asukoht nii oluline, vahenab Hansaplant.