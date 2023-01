Puhtusekuninganna Marie Kondo paljastab, et kolmanda lapse sünd on muutnud eelistusi

Korrastamiskuninganna Marie Kondo on öelnud, et ta on oma kolmanda lapse sünnist alates korrastamisest „omamoodi loobunud“. Koristusguru ütles, et tema elu on pärast poja sündi 2021. aastal oluliselt muutunud, vahendab The Guardian. Kodu on „sassis“ aga korrastamine on nüüd vähem oluline, kinnitab jaapanlanna.