KOER HAISEB? Loomaarst selgitab, miks lemmikut peaks pesema ja kuidas seda teha

„Soovitan koera pesta nii harva, kui võimalik, ja nii tihti, kui vajalik,“ ütleb Tartu loomaarst Kaie Päike. Regulaarset pesemist ei pea ta vajalikuks, kuid mõnikord on pesemine osa ravist, näiteks nahaprobleemide puhul. Loomaarst soovitab lahjendada šampooni veega väikesesse topsi valmis, suurema koera puhul purki. Võib panna kas vett ja šampooni pooleks või siis ühe osa šampooni kohta neli osa vett. Lahjendamine tagab, et ühtegi kohta ei satu pesuvahendit liiga palju ja seda on ka kergem välja loputada.