„LOLL TUNNE OLI KÜLL!“ Spetsialistid annavad nõu, kuidas mootorsaagi kasutades näpud ikka alles jääksid

Tõnu meenutab, et kui ta ostis esimese mootorsae, jäigi see kehvasti käima. Ei aidanud keti teritamine viiliga ega meistri juurde viimine. Kui ta uue ja võimsama sae ostis, luges ta põhjalikumalt kasutusjuhendit ja sai aru, et oli ühe plastikust jubina jätnud eelmisel sael eemaldamata. „Loll tunne oli küll. Nüüd saan aru, miks esimene saag nii raskesti töötas ja viltu vedas,“ muigab mees oma vea üle.