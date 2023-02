RASKE VALIK: kuidas leida kümnete variantide seast just see õige piirdeaed?

Kipakaks kulunud piirdeaia väljavahetamiseks tasub veebruaris juba rahakotiga nõu pidada, et siis kevadel labidas maasse lüüa. Elurajoonides ümbritsetakse krunt enamasti kas aia või heki või mõlemaga. Aed on eriti oluline, kui peres on väikesed lapsed ja lemmikloomad.