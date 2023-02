RISTIMETSAD: paigad, kus saab suhelda surnutega?

Ristimetsad on osa Lõuna-Eesti matusekombestikust ja vaimsest kultuuripärandist. Kagu-Eesti ristimetsad on ainsad, kus see iidne komme veel käegakatsutav. Eestis oli laialt levinud tava teha matuste käigus teel kodust surnuaeda tee kõrval kasvavale puule rist.