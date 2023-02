SEEMNED SÜGELEVAD PAKIS: olulised nõuanded külvihooaja stardipakul

Veebruar on kuu, kui mulda pannakse pikka ettekasvatusaega nõudvad köögiviljataimed ning hea aeg on see ka külmaperioodi vajavate taimede külvamiseks, talikülviks. Praegu võivad külvamisega alustada need, kel on taimehakatistele pakkuda lisavalgust ja kasvuhoonet, teistel tasuks end veel paar nädalat tagasi hoida.