Viska pilk peale orhideepotile

Seda tuleks korrapäraselt – näiteks iga kord enne kastmist – ka teha. Terved ja elusad juured on hallikasrohelised ja lihavad, kui aga potti lähemalt uurides on näha, et suur osa juurtest on krimpsus ja pruunid või mädanenud, tuleb taim ümber istutada. Üldjuhul tehakse seda siis, kui orhidee on õitsemise lõpetanud, kui aga taim on haige või vaevavad teda kahjurid, tuleb tegutseda kiiresti.