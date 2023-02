FOTOD | Talvepealinna külastajaid rõõmustab ehteis kuusk isegi veebruaris!

Igal juhul rõõmustab kaunistustega kuusk nii kohalikke kui ka külalisi. Õhtulehe fotograafile ütles üks lapsevankriga jalutanud daam, et jõulukuusk sobib hästi kaunistama valentinipäeva, lihtsalt võiks kirsside, tähekeste, ja punaste kuulide vahele ka südameid riputada. Teine arvas, et kuna Otepää on talvepealinn, siis võiks kuusk jääda suisa terveks aastaks – ehk saaks ka järgmiste jõulude ajal nii raha kokku hoida, ei ole vaja uut kuuske tuuagi.