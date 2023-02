Aasta Kodu 2022 | Selgus rahva lemmik – blogija Malluka korter

Kodukonkursil Rahva Lemmiku preemiat välja andva Inbanki esindaja Evelin Rahkema sõnul on hääletusel võitnud kodus hulga leidlikke ja inspireerivaid lahendusi, ruumide kasutus on põhjalikult läbi mõeldud ning paistab silma, et arvestatud on kõigi siinsete elanike vajadustega. Olgu näiteks kodune spaa või läbimõeldud mänguala. „Sisekujundus peegeldab koduomanike karaktereid ja omanäolised detailid loovad sellest mõnusa ja hubase paiga,“ sõnas Rahkema.