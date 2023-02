HÜVA LEILI, NAISED! Ihualasti ball Tartu ainsas avalikus saunas, kus tohib vihelda

„Meil on täna ihualasti ball,“ viskab nalja endine Sangari töötaja, kel vanust 85 aastat ja kaheksa kuud. „Minu kokad-kolleegid on surnud, aga üks naine kontorist on täna siin ja teisi ka,“ muljetab Jaama tänavalt rulaatoriga kohale saabunud proua. Kodu on tal ostetud 48 aastat tagasi ja varsti tuleb remont. Proua kiidab, et saun on hea ja teenindaja lahke.