KOERA ELU: murrame mõned ohtlikud müüdid

Ikka ja alati on selliseid inimesi, kes on veendunud, et mõistavad koeri sedavõrd hästi, et võivad nende käitumist teistelegi selgitada – ehkki nende tõlgendused kutsade käitumisele on ajast ja arust. Portaal vetstreet.com toob välja mõne levinuma müüdi ja selgitab, kuidas asjad tegelikult on.