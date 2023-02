Toalillele ei sobi sinu kodu?

Vastu kevadet tasub ette võtta põhjalikum toataimede ülevaatus: kes neist on talve kenasti üle elanud, kes vajaks pisut poputamist, kellele näivad sinu kodu tingimused sobimatud, sest taim kiratseb – ja kellest oled ise ühel või teisel põhjusel valmis loobuma. Muidugi ära viska ülearuseks osutunud või kehvas seisus taime lihtsalt prügikasti: pildista nad üles ja paku sotsiaalmeedia aiagruppides või otse sõpradele-tuttavatele, kellel on ehk huvi just selle toalille vastu.