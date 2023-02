GALERII | Aasta kauneim kodu on japandi stiilis

Kodukirja peatoimetaja Malle Pajula sõnul jäi võidukodus eriliselt silma köök, kus on nutikaid panipaigalahendusi, uude majja planeeriti ka sahver. „See on aja märk. Kui võimalik, luuakse kodudes eraldi ruum toidutagavara ja köögitehnika hoiustamiseks, et tööpinnad avatud ruumis oleks asjadest täiesti puhtad,“ ütleb Pajula.