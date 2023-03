Abi käeulatuses: sisekujundaja aitab näha suurt pilti

Et kohtumine sisekujundajaga annaks võimalikult hea tulemuse, tasub selleks korralikult valmistuda. ütleb sisearhitekt Gerli Grünbaum (G.G Kujundus): „Hea, kui on kaasa võtta maja/korteri plaan – nii on kohe selge pilt, millega on tegu. Ka vanemate ehitiste kohta on enamasti paberil olemas ehitusaegsed plaanid.“