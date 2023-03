Pärast suuremat lumesadu raputa noorte puude ja põõsaste okstelt maha sinna sadanud lumi, soovitab Hortes. Kerge kohev lumi ei kujuta endast ohtu ja on ilus vaadatagi, aga kui ilm läheb sulale, muutub see märjaks ja raskeks ning võib öiste külmakraadidega jäätudagi. Puhkeseisundis taimede oksad on haprad ning võivad lume raskuse all harali vajuda või hoopiski murduda.