Aednik annab nõu: Kas kõik taimed tunnevad end postamendil hästi?

„Taimel on tegelikult ükskõik, seisab ta aknalaual või postamendil. Tal on lihtsalt vaja parajalt valgust, et poleks liiga palav ega liiga külm. Et teda saaks hooldada ja kasta,“ räägib Kristine. „Postamendile sobivad kõik rippuva ja laiuva kasvukujuga taimed. Mõni algul tilluke taim võibki kasvades vajada enda ümber rohkem ruumi.“ Väga võimsatele rohelistele kaunitaridele jääb enamik postamente väikeseks, kuid siiski leidub pilkupüüdvaid taimealuseid ka suurtele.