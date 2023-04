Inspiratsiooniretked muinasjutumaailma: aiandusreisid Eestis pakuvad kamaluga inspiratsiooni ja vaatemänge

Mõte sõita vaatama mõne taimeliigi massiivset õitseaega või aastaaegade vaheldumisega seotud värvide vaatemängu on maailmas väga levinud. Just sellest lähtuvalt tasub valida aedu külastamiseks ka Eestis. Paljud kollektsioonaiad keskenduvad ühele-kahele taimeliigile ja külastades avaneb erakordne elamus just nende tippõitseajal. Boonuseks on võimalus vestelda kohaliku pererahvaga – enamasti jagavad nad meelsasti aiapisikuga nakatunud külalistele lahkelt oma kogemusi, mida saab hiljem igaüks koduaia kujundamisel rakendada.