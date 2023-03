Kannmikser: kiire ja tõhus koduabiline

Seda kõige õigemat kannmikserit välja valides on segadus kerge tekkima, sest kaupluseriiulid on nende all lookas. Euronicsi tootejuht Monika Viire soovitab esmalt hoolikalt läbi mõelda oma vajadused ehk selle, mida täpselt ja millises koguses soovitakse valmistama hakata. „Kui peaasjalikult on plaanis klaasike smuutit hommikul ja taastav spordijook õhtul pärast trenni, puudub ilmselgelt vajadus kaheliitrise kannuga superkannmikseri järele,“ annab ta nõu.