SUL POLE SELLEKS AIAMAAD VAJA: tomati aeg on käes!

Aiandushuvi puhul pole aiamaa puudumine enam mingi takistus, vaja on lihtsalt pealehakkamist. Isekasvatatud tomatitel on parem maitse, lisaks tead täpselt, mida sinna on väetamiseks lisatud, ka on noore taime seemnest suureks sirgumist lihtsalt põnev jälgida.