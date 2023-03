LASE PÄIKE TUPPA: Koos akendepesuga võta kohe ette ka kardinad

Kardinate puhastamine tundub väga suur ettevõtmine, kuid julge pealehakkamine on pool võitu – kui nipid on teada ja kõik õigesti teha, ei kulu sellele ei üleliia palju aega ega rammu.

Abakhan Fabrics Eesti AS kategooriajuht Kristin Veisman rõhutab, et kuna otsene päikesevalgus muudab kanga omadusi, on kardinate pesemisel olulised märksõnad õrn pesurežiim, jahe temperatuur ja õrnad pesuvahendid.

Päevakardinate küljest eemalda enne pesu konksud ja rõngad. Pese kangaid vastavalt sellele, mis materjalist need tehtud on ning millist pesu üks või teine kangas kannatab. Õhukesi ja õrnu kardinakangaid on parem pesta pesukotis, nii säilib nende ilu pikemalt.