TEGUTSE TARGALT: terita nuga ning pese seda õigesti – siis peab see vastu päris pikka aega!

Kvaliteetne nuga võib olla investeering pikkadeks aastateks, selle eluea määrab reeglina just korrektne hooldus. Eeldusel, et tegemist on tõeliselt kvaliteetse noaga, võib see õige teritamise ja hoiustamise korral pidada vastu terve elu. Kuigi soodsama hinnaklassi nugade terad kipuvad kiiremini kõveraks minema, ühenduskohad kergemini lahti tulema, terad ei pruugi olla nii vastupidavad ega hoia ka lõikenurka nii hästi, on kasutusea pikkuse võtmesõnaks teadlikkus kasutamisel ja õige hooldus.