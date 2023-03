Põllumajandustootjail tasub mõelda jõu ühendamisele

2020. aasta lõpu seisuga oli Eestis registreeritud 113 tegutsevat põllumajanduslikku tulundusühistut, kõige rohkem oli neid teravilja- ja piimasektoris. Tulundusühistud koondasid 2259 põllumajandustootjat. Ligi pooled (49%) ühistutest on väikesed – kuni viie liikmega. Ühistute esindajad on hinnanud, et umbes 75% nende liikmetest on aktiivsed osalejad, kasutavad järjepidevalt ühistu pakutavaid teenuseid ja hüvesid ning panustavad ise ühistu arengusse.