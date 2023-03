PÕHJALIKUD NÕUANDED: mida teha varakevadel viljapuuaias

Kevadele on iseloomulik väga suur temperatuuride kõikumine. Öösel võivad olla kahekohalised miinuskraadid, päevasel ajal aga tõuseb temperatuur kümne plusskraadini. Sellise amplituudiga kõikumise korral ei pea noorte viljapuude koor vastu ja võivad tekkida koorelõhed. Need on aga sisenemisteeks paljudele bakteritele ja mädanikke põhjustavatele seentele, seega tasub puukoore lõhenemist ennetada. Üks võimalus seda teha on tüvede valgendamine.