KASVUHOONE AEDA: planeeri see pigem suurem kui väiksem!

Kui on plaan kasvuhoonet kevadel kasutama hakata, tulnuks uus kasvuhoone aeda tuua tegelikult juba sügisel. Et külma ja pakasega ei saa kasvuhoonet püsti panna, kuid aprillis on paljusid seemneid juba hilja külvata, läheb kevadel paigaldades suur osa varajasest ettekasvatusrõõmust kaduma. Samas, tomatid, kurgid ja paprikad võib taimedena kasvuhoonesse istutada ka mai lõpus, seega ei takista miski kasvuhoonet aeda rajamast ka kevadel.