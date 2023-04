„Muud võimalust lihtsalt ei ole, see on eluline vajadus, sest ressursid hakkavad otsa saama. Me peame arvestama teiste liikidega ehk et tuleb leida viise, kuidas põimida kunst ja liigikaitse. Seepärast on moes looduslähedased istutusskeemid,“ ütleb aia- ja maastikukujundaja Merle Karese.