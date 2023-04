OKSALÕIKUSE ABC: õunapuid ei pea ilmtingimata igal kevadel lõikama!

Esimene oluline reegel on, et kui kogemust on vähe ja kahjustunud oksi ilma lehtedeta ära ei tunne, jäta kevadel oksad parem lõikamata ning tee seda alles suvel. Siis on kindel, et sa ei lõika suures tuhinas puult ära elujõus oksi. Eriti võib selline asi juhtuda luuviljalisi hooldades, sest nemad võivad külmakahjustustest anda märku alles jaanipäevaks.