PLUSSID JA MIINUSED: köögijäätmeid tuleb koguda eraldi

Ehkki paljudes kodudes ja kontorites on biojäätmete eraldi kogumine juba aastaid iseenesestmõistetav, on kindlasti ka neid inimesi, kes seni on kõik jäätmed visanud muretult ühte prügikasti ja viinud selle segaolmejäätmete konteinerisse. Kohustus hakata jälgima, mida kuhu visata, võib neile tunduda tülikas ja keeruline. Igaüks ei pea hakkama ise jalgratast leiutama: Eesti Keskkonnateenuste koostatud juhiseid järgides saab tülikana tunduvast kohustusest peagi argirutiin.