VURRULISTE PEATUSPAIK: kunagi ei tea, kui kauaks! Saari hoole alt on päriskodudesse läinud 27 kassi

Saari Sildosele külla minnes on hoiukassid kõik magamistuppa garderoobi peitu läinud. Seal asuvas kassiriiulis on igaühel oma koht. Kõige kõrgemal peidab ennast musta-valge laiguline Rommi, vahepeal on siiamipoiss Houdini ja kõige all triibik Murka. Peagi päriskoju koliv siiamitüdruk Leonora on ennast sättinud rippuvate riiete alla. Veel üks siiamipoiss Wilson elab hoopis vannitoas.