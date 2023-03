„LOOMAARST TASKUS“ | Kas koeral hambad valutavad?

Üks enamlevinumaid on periodontiit ehk hammast ümbritsevate kudede põletik. Seda esineb üle kaheaastastest koertest ligi 80%-l ning kassidest ligi 70%-l. Rohkem väikestel ja lühikoonulistel koertel.

Sageli esineb probleeme hammaste vahetumise, puuduvate või üleliigsete hammaste, suuõõne kasvajate ja palju muuga. Viimasel ajal on suurenenud ka nõudlus hammaste säilitamiseks. Järjest sagedamini tehakse juureravi, periodontaalkirurgiat ning hambumuse korrigeerimist. Samuti on hakatud panema hammastele kroone ning tegema teisi keerulisemaid protseduure.

Hambaid tasub kontrollida igal aastal, kuid kindlasti tasuks arstile pöörduda, kui on muutused söömisel, suu valulikkus, peapiirkonna tursed, ilavool või halb hingeõhk.

Paljudel juhtudel on hambutuna elu parem kui hammastega, sest põletikus ja loksuvate hammastega on suu valulik ning söömine ebamugav. Probleemsete hammaste eemaldamisega saab sageli põletiku kontrolli alla ning loomal kaovad valulikkus, tursed, ilavool ja söömine muutub lihtsamaks.

Parimaks ennetuseks on igapäevane hammaste pesu.

Kui on vaja eemaldada hambakivi, siis seda saab korralikult teha vaid anesteesias (magaval loomal).

Kahjuks levib endiselt väärarusaam hammaste puhastusest ärkvel loomal. See ei aita kõrvalda probleemi ning parimal juhul annab vaid ajutise kosmeetilise lahenduse, sest nii on kõikide hammaste puhastamine võimatu ja tekib risk vigastada hambaid, igemeid või tekitada isegi lõualuu murdu. Samuti põhjustab see lemmikule ebameeldiva kogemuse, mis raskendab hilisemat suu ülevaatust ja hammaste hooldust. Kahjuks kipuvad ka paljud probleemid jääma märkamata, omanikud usuvad pimesi protseduuri „ravivasse“ toimesse ning viivitavad professionaalse abi otsimisega.