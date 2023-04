LOODUSLIKUD MATERJALID: meisterda oksarisust lihavõttekaunistusi

Algajale võib tunduda, et punutise valmistamine on lootusetu pusserdamine. Looduslikud materjalid on aga sedavõrd tänuväärsed, et lõpuks loksub nendega meisterdades kõik iseenesest paika. Kui tulemus saab korrapäratum, ongi see looduslähedasem.