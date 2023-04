Korteris, mille Markus koos elukaaslasega on hiljuti renoveerinud, leidub mööblit vähe. See-eest on siin igal esemel oma lugu rääkida. Keset avarat 40ruutmeetrist elutuba, millest avaneb vaade vanalinna uisuplatsile, on aukohal üle saja-aastane riidekirst.