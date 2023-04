Meie linnade ja asulate aiad on enamasti planeeritud vaid iluaiaks. Just kiirelt arenenud piirkondades on viimasel paarikümnel aastal arendatud suure muruväljaku, elupuuheki ja mõne üksiku roosipõõsa kultuuri. Viimastel aastatel on aga taas tähelepanu all köögiviljakasvatus.