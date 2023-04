MÜÜT VÕI TÕDE? Kas päikesepõlenud okaspuud päästab mõrusool?

Mõrusool ehk magneesiumsulfaat on mujal maailmas tuntud ka kui epsom salt oma leiukoha järgi Epsomi külas Inglismaal. Aeg-ajalt leiab kirjandusest ka nimetuse inglisool. Tegelikult on see suure magneesiumi- ja väävlisisaldusega väetis, mille koostises olevad magneesium ja väävel on lausa kriitilise tähtsusega abilised taimedele teiste toitainete omandamiseks.