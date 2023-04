Murekoerast musterpeniks - mis on võlukepiks?

Nii mõnigi kord tehakse haukuva koera omanikule etteheiteid: ju pole kutsikapõlves koera kasvatamise-koolitamisega piisavalt tegeldud ja nüüd on tulemus käes, koer ei oska käituda, ei kuula sõna ja seepärast haugubki. Kortekooli Kratt murekoerte treener Gerda Kosk ei kiirusta selle arvamusega nõustuma.

„Ülemäärasel haukumisel on erinevaid põhjuseid, kuid kõige levinum on koera hirm või ebakindlus,“ ütleb ta. „See võib olla ebapiisava teadliku sotsialiseerimise või ebameeldivate kogemuste tagajärg, aga ei pruugi – tihti on pelglikkus koerale geenidega kaasa antud.“