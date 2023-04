PÕHJALIKUD NÕUANDED: võta käsile põõsaste kevadlõikus

TABA ÄRA ÕIGE AEG: Forsüütiat tuleb pärast õitsemist ja enne lehtimist tagasi lõigata. Et ta õitseb varakult, tuleb tal õige lõikamisaja tabamiseks silm peal hoida. Enamasti on parim aeg siis, kui põõsal on veel viimased õied. Foto : Pixabay