VÄGA OHTLIK VAENLANE: kevadisel piknikul varitseb puugioht

Hiljemalt siis, kui käes on päriselt soojad kevadilmad, muru on võilillekollane ja õunapuud õites, tundub hea mõte pidada maha selle aasta esimene piknik. Tasub aga meeles pidada, et puugidki askeldavad hoogsalt ringi – nii metsalagendikel kui ka pargimurul ja isegi koduaias. Kas oled vaktsineeritud?