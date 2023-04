KEVADISED SIBULLILLED: just praegu on õige aeg nende mulda pistmiseks!

Sügiseste sibullillede superstaarid on tulbid, nartsissid, hüatsindid, krookused ja paljud teised kevadel õieilu pakkuvad lilled. Kevaditi istutatakse maha külmapelglike taimede sibulad. End sügisel näitavate soojalembeliste kaunitaride hulka kuuluvad näiteks daaliad ehk jorjenid, gladioolid, begooniad, aasia liiliad, sibuliirised, kannad. Kuigi istutusaeg on erinev, ühendab mõlemal aastaajal istutatavaid sibulilli tõik, et kõik nad on mulla suhtes pretensioonikad.