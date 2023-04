„LOOMAARST TASKUS“ | Oi, jänku! Aga seda kingitust pole vaja!

Esiteks - küülik ei ole jänes. Nad mõlemad on jäneselised, kuid nad on erinevad loomad, erinevad nii välimuse kui kehaehituse ja eluviisi poolest.

Küülikut ei saa pidada väikese puuris. Puur on küülikule magamiskohaks ning võib olla ka tualett. Kõiki küülikuid ei saa õpetada seda korrektselt kasutama ja seetõttu võib sageli leida pabulaid kõikjalt.

Peamine sööt on hein ja seda tassivad nad toas laiali. Kui küülik keeldub heina söömast siis see on probleem, millega kindlasti tuleks omanikul tegeleda.