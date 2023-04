Parem karta kui kahetseda: vaata, millised on riskid su lemmiku elule

Lemmikloomaomanik teeb enamasti kõik selleks, et tema koeral, kassil või mistahes muul perelemmikul oleks võimalikult mõnus ja muretu elu. Ometi võib märkamata jääda nii mõnigi asi, mis võib lemmiku tervist tõsiselt kahjustada, aga mida ei osata ohuks pidada enne, kui õnnetus on juhtunud. Vaata oma kodu üle ja tee see lemmikule turvaliseks!