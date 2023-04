Koerad teevad südamele head

Teadusuuringud näitavad, et koeraomanike südame tervis on parem ja nende eluiga on pikem. Põhjus peitub ilmselt selles, et koeraomanikud käivad korrapäraselt jalutamas.

Südamehaiguste ennetamiseks soovitatakse kolm kilomeetrit kõndi või pool tundi ükskõik millist mõõdukat liikumist päevas. Oluline on väidetavalt just liikumise korrapärasus, mitte niivõrd intensiivsus.

„Kampaania raames loodab päris enda kodu leida 25 varjupaigakoera,“ rääkis Varjupaikade MTÜ kommunikatsioonijuht Anni Anete Mõisamaa. „Tasub mõelda, et looma eest hoolitsedes tunneb inimene end vajaliku ja oodatuna, rääkimata sellest, et miski ei peleta üksindust ja muresid paremini kui üks kojutulijat tervitav liputav saba ja märjad musid“

Arstidki nõustuvad, et koeraomanikud on tugevama tervisega. „Ameerika südameassotsiatsioon seostab eriti koera pidamist langenud südamehaiguste riski ja pikemaealisusega,“ ütleb kardioloog Lagle Suurorg. „On kindlaks tehtud, et koeraomanike vererõhk stressiolukordades on lemmikloomadeta inimeste omast madalam, ka on neil veres madalam südamehaiguste indikaatorite – triglütseriidide ja kolesterooli – tase.“