PELETA EEMALE HALB UNI: varu aega madratsi valimiseks

Uni on inimesele ülioluline, halvasti magatud ööd mõjutavad nii vaimset kui ka füüsilist tervist, sest põhjustavad meeleolu langust ja keskendumisraskusi, soodustavad ärrituvust ja tähelepanu hajumist. Hea une üks eeldus on pingevaba asend, see on aga võimalik vaid siis, kui küljealune annab kehale piisavalt tuge just seal, kus seda vaja.